L’APD Fidelis Andria Handball espugna Benevento

Netta vittoria dell’APD Fidelis Andria Handball sul campo dell’Handball Benevento che, con un perentorio 20-40, si aggiudica l’intera posta in palio. I ragazzi di mister Colasuonno conducono la partita senza rischi dal primo all’ultimo minuto, mantenendo la situazione sempre sotto controllo con i più giovani della rosa che hanno trovato spazio nel corso della partita. Da sottolineare la buona prestazione del classe 96 Stefano Polichetti, autore di 4 reti di pregevole fattura, un giocatore finalmente ritrovato che potrà risultare l’arma in più nel proseguo della stagione.

«Partita abbastanza positiva, giocata a ritmi molto bassi, però, dettata dalla tattica molto rinunciataria del Benevento che cercava volutamente un ritmo di gioco molto lento -afferma il presidente Nunzio Colasuonno- Qualche ingenuità e scarsa concentrazione, soprattutto dei più giovani, hanno portato la squadra a subire qualche goal di troppo, ma sicuramente nel derby di domenica prossima ci sarà tutt’altro atteggiamento e spirito agonistico».

Infatti domenica prossima, 2 dicembre, presso il polivalente di via Delle Querce, con inizio alle ore 17,00, andrà in scena il primo storico derby andriese di pallamano in un campionato senior tra la Fidelis Andria Handball e la Gymnica Sveva.

«Domenica deve essere una grande e importante giornata di festa per lo sport andriese- si augura il tecnico Riccardo Colasuonno- dove andrà in scena una bella partita che ovviamente prepareremo in settimana per vincere».

TABELLINO:

HANDBALL BENEVENTO: De Sciscio 9, Caturano 3, Mercurio 3, Varrecchia 3, Parbonetti 1, Ruotolo 1, Marto, Orlando, Garofano, Luongo L., Luongo A. All.: Schipani L.

FIDELIS ANDRIA: Colasuonno 8, Cassa 5, Cavaliere 5, Esposto 4, Polichetti 4, Martucci 3, Lusverti 3, Del Giudice 2, Zagaria 2, Marmo 2, Campanile 2, Potone, Losciale, Cannone. All.: Colasuonno R.

Risultati 4* giornata serie B :

Noci - Terranova 29 - 18

Benevento - F. Andria 20 - 40

E. Capua - Gymnica Sveva 30 - 29

Lamezia - Fasano 28 - 29

Altamura - N. Capua 25 - 17

Riposa : Crotone



CLASSIFICA:

Fidelis 6

Noci 6

Altamura 6

Endas Capua 6

Gymnica 4

Lamezia 2

New Capua 2

Crotone 2

Terranova 2

Fasano 2

Benevento 0

*Crotone e noci 1 partita in meno



PROSSIMO TURNO:

TERRANOVA - H. BENEVENTO

FASANO - NOCI

CROTONE - ALTAMURA

ATLETICO LAMEZIA - NEW CAPUA

FIDELIS ANDRIA - GYMNICA SVEVA

Riposa: ENDAS CAPUA