Trasferta vittoriosa per l’APD Fidelis Andria Handball

Ottava vittoria su nove partite e sempre più secondo posto solitario a meno 2 dal Noci. La Fidelis Andria macina punti e vittorie anche sul difficile campo di Crotone. Trasferta troppo importante e quasi decisiva in quanto la Fidelis non poteva permettersi di perdere ulteriori punti sul Noci capolista.

Primo tempo contratto per gli andriesi che sbagliano troppi tiri in attacco e sono poco incisivi in difesa. Di fatto la prima frazione si chiude 10-9 in favore dei crotonesi.

Tutt’altra storia invece la ripresa con gli andriesi che pareggiano e al 10’ del secondo tempo cominciano a scavare un solco importante di 6 reti che indirizza i ragazzi del presidente Nunzio Colasuonno alla vittoria. Una grande difesa e un attacco efficace sia in prima fase che in fase organizzata portano il risultato sul 16-22 finale.

Soddisfazione in casa bianco-azzurra di tutta la squadra che ora si preparerà per il prossimo appuntamento domenica 10 febbraio alle ore 19,00 presso il Palazzetto dello Sport contro l’Endas Capua, attuale quarta forza del campionato, nell’undicesima ed ultima giornata di andata del campionato di serie B.

Tabellino:

Pallamano Crotone: Perri 8, Liotti 2, Gentile 2, Foresta 2, Vrenna 1, Giaquinta 1, Lo Guarro, Nesputo, Calabrese, Lucente, Galluccio, Palombi, Gerace, Cortese, Gigliarano.

All.: Cusato A.

Fidelis Andria: Martucci 6, Esposto 6, Marmo 5, Lusverti 2, Cavaliere 2, Carbutti 1, Cassa, Del Giudice, Zagaria, Campanile, Potone, Losciale.

All.: Colasuonno R.

Arbitri: Scalici P. - Caglioti C.





Classifica:

Noci18

Fidelis Andria16

Altamura14

Endas Capua12*

Crotone10

Gymnica Sveva8

Fasano6*

Terranova6

New Capua4

Atletico Lamezia 4

H. Benevento-5

* Endas Capua e Fasano 1 partita in meno





Risultati 10^ giornata campionato serie B :

Altamura - Benevento 30-14

Crotone - Fidelis Andria 16-22

Noci - Lamezia 33-10

Terranova - New Capua 21-26

Endas Capua - Pall. Fasano rinv. 09/03/19

Riposa : Gymnica Sveva





11^ giornata campionato serie B:

Terranova-Crotone

Pallamano Fasano-New Capua

Noci-Altamura

Atletico Lamezia-Gymnica Sveva

Fidelis Andria-Endas Capua

Riposa: Handball Benevento