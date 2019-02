Successo in trasferta a Lamezia della Gymnica Sveva

Vittoria doveva essere e Vittoria é stata.

Partita dai ritmi alterni dalla quale torniamo vittoriosi 17- 19, dopo una lunga trasferta a sant Andrea dello ionio contro la squadra calabrese dell' Atletico Lamezia. La Gymnica Sveva Andria si ritrova con due importanti giocatori ai box Notarangelo e Tricase A., e l'assenza del pivot titolare Tricase G. per motivi lavorativi.



Inizia la partita, per i primi minuti il risultato resta in parità causa dei molteplici errori in attacco della squadra ospite che nei 10 minuti finali si porta sul +4 grazie alle reti di Rosato, Bombara, Sipone e Carone e chiude il primo tempo 7-11.



Nell' intervallo Mister Realmonte da le giuste dritte ai nostri ragazzi che entrano in campo con piú determinazione e porta la differenza delle reti a 7 (12-19) grazie alle reti di Minunni. Vantaggio mantenuto fino al 51' quando, complice un vero e proprio black out dei pugliesi, Lamezia ne approfitta e con un parziale di 5 a 0 si porta sotto e chiude la partita con il punteggio di 17- 19 in favore dell' Andria.

La Gymnica Sveva porta a casa un importante vittoria e due punti fondamentali per la classifica. Testa alla prossima delicata partita contro il team altamurano attuale terza forza del campionato.





Tabellino

Atletico Lamezia - Gymnica Sveva Andria 17-19

Gymnica Sveva Andria: Minunni 5, Sipone 2, Bombara 4, Rosato 3, Carone 5.