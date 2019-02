L’APD Fidelis Andria Handball sbanca Fasano con la decima vittoria

Supremazia Fidelis al Pala Zizzi di Fasano contro la Pallamano Fasano. Sin dalle prime battute di gioco non c’è praticamente partita. Primo tempo che termina col parziale di 8-15 in favore degli andriesi.

Mister Colasuonno fa ruotare tutta la rosa a sua disposizione. Grande prestazione di squadra quindi che lascia ben sperare per il prosieguo del campionato.

Campionato che sarà conteso proprio dalla Fidelis e dalla capolista Noci distante solo 2 punti. La coppia di testa, oramai in fuga sarà protagonista assoluta fino all’ultima giornata per contendersi il primo posto e quindi la promozione in serie A2.

Il presidente Nunzio Colasuonno commenta: "Sarà una sfida bella ed entusiasmante fino alla fine del campionato. Noi siamo una società giovanissima e loro hanno una storia lunga e gloriosa rispetto alla nostra ma quest’anno non siamo assolutamente inferiori a loro e il girone di ritorno lo dimostrerà...”

Prossimo turno, intanto, che vedrà la squadra andriese confrontarsi contro il Terranova da Sibari domenica 24 febbraio alle ore 16,00 presso il Palazzetto dello Sport.

Tabellino:

Pallamano Fasano: Intini 3, Tasca A. 3, Sibilio D. 3, Latorre 2, Fusillo 2, Sibilio S. 2, Tasca E. 1, Tarzolla 1, Latartara 1, Guarini, Lacirignola, Palmisano, Curlo, Olive, Di Carolo.

All.: Di Carolo V.

Fidelis Andria: Martucci 8, Marmo 7, Lusverti 5, Esposto 3, Carbutti 3, Del Giudice 3, Zagaria 3, Colasuonno 2, Cassa 2, Cavaliere, Potone, Losciale.

All.: Colasuonno R.

Arbitri: Guarini L. - Strippoli A.

Classifica:

Noci 22

Fidelis Andria 20



Altamura 16

Endas Capua 12*

Crotone 10

Gymnica Sveva 10

Terranova 10

Fasano 8*

New Capua 6

Atletico Lamezia 4

H. Benevento -5

* Endas Capua e Fasano 1 partita in meno

12^ giornata serie B:

Terranova-Endas Capua 21-19

Fasano-Fidelis Andria 18-36

Noci 2013-Crotone 30-22

H. Benevento-New Capua 19-24

Gymnica Sveva-Altamura 16-31

Riposa: Atletico Lamezia

Prossimo Turno:

Endas Capua-Noci

Crotone-Fasano

New Capua-Gymnica Sveva

Atletico Lamezia - H. Benevento

Fidelis Andria-Terranova