Antonio Notarpietro nella NewBike Andria

La NewBike Andria oltre ai già confermati Vincenzo Pietrangelo, Giacomo Scardigno, Antonio Giaconella e Davide Mastrorillo, anche quest'anno aggiunge una nuova carta al proprio mazzo. Dicono di lui che sia una "buona" carta, un asso nella manica da esibire al momento giusto per raggiungere il traguardo ambito.

Antonio Notarpietro è il suo nome, Master 2 la sua categoria. Determinazione e costanza: i suoi punti di forza.



La stagione è alle porte, tutto è pronto, i nostri atleti pure, non possiamo far altro che augurare un grosso in bocca al lupo ai nostri ragazzi e prepararci a "dar fuoco alle polveri" con l'auspicio che i botti, anche per quest'anno, siano spettacolari.