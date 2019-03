È il simbolo della Puglia per eccellenza. Per storia, architettura, imponenza, accoglienza e mistero, in esso c’è l’identità stessa della regione. Come una corona imperiale si posa su uno dei colli dominanti della Murgia, sigillo regale di un territorio unico. È il Castel del Monte, il protagonista assoluto della seconda tappa dell’Iron Bike 2019 che domenica 10 marzo entrerà nel vivo grazie all’organizzazione della New Bike Andria, il gioioso ed eclettico sodalizio della sesta provincia che opera sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana, con il patrocinio del Parco Nazionale dell’Alta Murgia e dell’assessorato allo sport del comune di Andria.

Il Castel del Monte è la chioccia della mountain bike in Puglia; sui suoi sentieri, infatti, si sono disputate le prime pioneristiche manifestazioni alla fine degli anni ’90 e l’eterogeneità dei luoghi ne fa un vero e proprio paradiso degli amanti del fuoristrada, racchiudendo in pochi chilometri quadrati bellezze naturali, tratti tecnici, salite, discese, single track e passaggi suggestivi, come quello dell’Acquedotto Pugliese sul canale principale.

Per questo già 200 biker si sono iscritti alla manifestazione che apre un trittico tutto murgiano, seguito a stretto giro dagli appuntamenti di Altamura e Mariotto (Bitonto). La logistica e l’area di partenza sono allestite presso il Centro Accoglienza Turistica di Giovanni Basile, adiacente al ristorante l’Imperatore, SS 170 dir. A – km 0+600. Grande è l’attesa, basti pensare che nello scorso weekend circa 50 biker hanno testato il percorso in gruppo durante le prove ufficiali guidate.

Un percorso da classica - Con 55 km e 960 metri di dislivello, il tracciato di tipologia “Cross Country Point to Point (Mediofondo)”, si presenta in una veste del tutto rinnovato, con molti single track intervallati da sterrati veloci, strappi in salita con un guadagno di quota dagli 80 ai 100 metri e discese impegnative nell’insidioso terreno murgiano, al punto da presentarsi ideale per biciclette front/full e non per forcelle rigide. La salita più lunga, nonché quella più significativa, è la scalata al Castello, lunga 2 km e con una pendenza massima del 19 % nel tratto più tecnico. Altra ascesa degne di nota sono lo “Spacca Gambe” (dislivello 100 m, lunghezza 600 m). Complessivamente i tratti tecnici coprono 25/30 km della lunghezza complessiva. La restante parte è scorrevole, sempre composta da tratti pianeggianti, salite e discese veloci.

Iscrizioni – Sono ancora aperte le iscrizioni alla corsa, disponibili presso il portale di Tempogara e sul portale federale Fattore k (obbligatorio per tutti i tesserati della Federazione Ciclistica Italiana) inserendo l’ID gara 147494, codice società 14X1735 e codice gara F004. Il pagamento della quota di iscrizione, per i soli atleti delle categorie amatoriali, è fissata in € 30,00 sino a sabato e in € 35,00 la mattina della gara, a cui aggiungere il noleggio del chip per € 5,00. Il pagamento tramite bonifico è accettato sino alla mezzanotte del 7 marzo, successivamente sarà possibile pagare solo in contanti.

Percorso ridotto per cicloturisti: Per coloro che non amano l’agonismo, ma desiderano vivere l’atmosfera gioiosa della sesta Mediofondo Castel del Monte è stato allestito un percorso non competitivo sulla distanza di 20,4 km e 481 metri di dislivello. Sono ammessi a partecipare i cittadini italiani e stranieri d’ambo i sessi maggiori di età. Essi non concorreranno alla classifica finale dell’Iron Bike e dovranno obbligatoriamente sottoscrivere il modulo di iscrizione all’escursione e contestuale liberatoria con la dichiarazione di esonero di responsabilità per gli organizzatori. Dovranno allegare il certificato di idoneità alla pratica del ciclismo non agonistico rilasciato da un medico di base e copia del proprio documento personale. Il costo per loro è di 25 € sino a sabato e di 30 € domenica mattina. Se ci si iscrive in gruppi maggiori di 5 unità il costo praticato sarà di 20 € a testa, a cui aggiungere sempre i 5 € per il chip del cronometraggio.

Al termine della gara è previsto anche un montepremi di 200 euro diviso per una metà ai migliori 3 atleti juniores e per la seconda metà ai 3 migliori master. Dopo le premiazioni sarà possibile pranzare presso il ristorante convenzionato “L’imperatore”.

Il team New Bike Andria - Società nata nel 2010, conta ad oggi circa 50 tesserati, risultando essere una delle realtà più floride del Nord Barese!! In palmares anche le partecipazioni alle prestigiose Dolomiti Superbike, Sila Epic Marathon, 9 Colli, Alta Valtellina, Marathon del Salento!!! Atleti di spicco: Vincenzo Pietrangelo, Giacomo Scardigno, Davide Mastrorillo, Antonio Giaconella e quest’anno l’arrivo in casa NEW BIKE di Antonio Notarpietro. La società è in continua crescita agonistica, con l’ingresso di atleti molto conosciuti nell’ambiente ciclistico, ma soprattutto specializzatasi ormai nell’organizzazione in grande stile della gara di MTB nei dintorni di Castel del Monte, un’incantevole full immersion nell’Alta Murgia.

_____________________________________

La 6^ Mediofondo Castel del Monte in pillole

Data: DOMENICA 10/03/2019

Località: C. A. T. CASTEL DEL MONTE, SS 170 0+300M, ANDRIA, BT

Ente: FCI

Edizione: 6°

Partenza: 9,30 C. A. T. CASTEL DEL MONTE (raduno dalle 7:30)

Pacco gara: gadget e prodotti locali; crostata party a fine gara.

Vincitori 2018: Maurizio Luigi Carrer / Patrizia Tropiano

Da vedere in zona: Castel Del Monte (patrimonio UNESCO), Parco Nazionale dell'Alta Murgia, Andria, Trani, Barletta, Ruvo, Bari, Matera (patrimonio UNESCO).

Piatto tipico: orecchiette con cima di rapa, burrata di andria, pane di Altamura.

Per informazioni: A.S.D. NEW BIKE ANDRIA - via Vittor Pisani, 75 – 76123 – Andria (BT). Telefono: +393206747226 (Gennaro); +393285652994 (Leo); +393288152585 (Miki); – Mail: newbikeandria@yahoo.it