Il giovane Andrea Ribatti chiude quinto ai Campionati Italiani di Corsa Campestre

Il giovane andriese Andrea Ribatti è giunto quinto al suo primo campionato italiano di Corsa Campestre. Domenica scorsa, a Venaria Reale (Torino), il tesserato della All Tri Sports Triathlon di Barletta ha chiuso la 3km della categoria Cadetti in 9:52.03, mettendo a segno un'ottima prestazione alla sua prima prova di respiro nazionale.

«Andrea Ribatti, al suo esordio sul palcoscenico nazionale dell'atletica si fa un memorabile regalo per i suoi 15 anni appena compiuti - si legge nel resoconto della società - Il giovane triatleta della All Tri Sports Triathlon vestiva i colori della rappresentativa pugliese in cui si è fatto spazio con una serie ininterrotta di podi nelle gare regionali. A festeggiare con lui tutta la All Tri Sports, il tecnico Paolo Musti e i compagni di allenamento e lo staff della Asd Atletica 2010. Un gran bel trampolino di lancio per l'imminente inizio della stagione del triathlon. Ci sarà da divertirsi ancora».

A vincere la gara è stato Francesco Ropelato della U.S. Quercia Trentigrana. Argento pugliese di Antonio Bonvino della Atletica Fiamma Giovinazzo.