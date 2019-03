Ottima domenica per la New Bike Andria

Nell'ultima soleggiata domenica primaverile, gli atleti della A.S.D. New Bike si sono schierati in due distinte competizioni: una su strada a Carovigno e l’altra in fuoristrada ad Altamura.

Nella 15^ Mediofondo Castelli e Torri di Carovigno, gara di 110km con più di 1100mt dsl, è stato Vincenzo Pietrangelo il porta colori, il quale ha occupato stabilmente la 30^ posizione fino a quando a pochi chilometri dall'arrivo, a causa di una caduta del gruppo, ha perso diverse posizioni e ha terminato la gara al 73° posto assoluto, 14° M3 su ben 500 atleti presenti all'evento.

Strepitosa prestazione, invece, per gli atleti partecipanti alla 6^ Mediofondo Città di Altamura, terza tappa del circuito Iron Bike 2019, diretta e gestita dalla Orme Bikextreme di Saverio Olivieri. Ben 200 i ciclisti che hanno affrontato un percorso di 46 km rivelatosi molto tecnico, con numerose salite e altrettante discese e un interminabile single track di circa 7 km.

Protagonista indiscusso è stato Giacomo Scardigno, punta di diamante della New Bike Andria, che con impegno e determinazione, lottando con tutte le sue forze, ha cercato fin da subito di confermare gli ottimi risultati delle prime due tappe. A denti stretti e con grande grinta, pedalando fra pietraie impervie e sottobosco tecnico, Scardigno ha sfiorato la vittoria assoluta in volata, chiudendo 3^ posizione a 5 decimi dal primo (Mino Ceci). Questo straordinario risultato per il ruvese è stato impreziosito dal fatto che a precederlo sul podio sono stai solo due professionisti, ottenendo così la 1^ piazza assoluta tra gli amatori nonché nella sua categoria (ELMT).

Altro grande risultato è quello ottenuto da Antonio Notarpietro, che ha concluso con un'eccellente 9^ posizione Assoluta e un 3° posto nella M2. Podio anche per Antonio Giaconella 16° assoluto e 2° ELMT, mentre a seguire ci sono Davide Mastrorillo, 27° assoluto 7° M1, Leonardo Lombardi, 56° assoluto 12° M1. Sfortunato Riccardo Albanese, in ottima posizione iniziale ma costretto a retrocedere per dei continui problemi meccanici che lo hanno portato a fermarsi parecchie volte: chiude la gara al 57° assoluto e 8° ELMT. Da segnalare anche Carmine Castrovilli, 90° assoluto 11° ELMT, Felice Sardano, 98° assoluto 21° M3, Pietro Sardano, 103 assoluto 24° M3, Bernoccolo Tommy, 106° assoluto 13° M2, Alex Pepos, 111° assoluto 25° M3, Pasquale Vaglio, 120° assoluto 21° M4, Gennaro Volturno, 121° assoluto 26° M3, e infine un instancabile Fabio Bonadies, 132° assoluto 15° ELMT.