Francesco Fortunato è Campione Italiano sulla 20 km di Marcia

Francesco Fortunato continua a tagliare per primo i traguardi di marcia in giro per l'Italia. Il Fiamme Gialle andriese si è laureato Campione Italiano di Marcia su strada, dopo aver conquistato solo poche settimane fa il tricolore indoor ad Ancona.

A due anni di distanza dall'ultimo successo, il 24enne conclude la 20km di marcia in 1h22:39, sfiorando il suo personale datato 2017 di 1h22:01. Seconda piazza per Andrea Agrusti (1h23:04), bronzo invece per Federico Tontodonati.

Il successo a Cassino, il terzo tricolore per il marciatore andriese, consegna a Fortunato la convocazione azzurra per la prossima Coppa Europa di Marcia, in programma ad Alytus, in Lituania.