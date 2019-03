Ginnastica Ritmica: buona la prestazione delle atlete della GYM Education ASD

Si è svolta a Lucera, domenica 24 marzo, la Fase Regionale del Campionato di Serie D di Ginnastica Ritmica targata ASI. Alla kermesse hanno partecipato 12 associazioni sportive in rappresentanza della regione Puglia, per un totale di circa 150 ginnaste.

La Gym Education ASD ha preso parte alla gara con 6 ginnaste che hanno svolto il programma di gara suddivise in individualiste e squadre.

«Una competizione molto impegnativa e per la maggior parte di loro è stata anche la prima gara in assoluto: l’impatto in pedana è sempre un grande ostacolo da superare. Le nostre ginnaste hanno ottenuto ottimi piazzamenti in tutte le specialità – commenta soddisfatto il presidente Riccardo Liso -.

I risultati:

Nelle Categoria Babies: Catino Alessandra e Romolo Miriam si sono classificate a metà classifica; per la piccola Miriam l’emozione non le ha permesso di svolgere al meglio il suo esercizio.

Nelle Categoria Giovanissime:

Esercizio a Corpo Libero: Pistillo Brigida Fascia Argento

Esercizio Palla a Squadra: Fascia Bronzo per la squadra composta da Pistillo Brigida, Catino Alessandra e Romolo Miriam

Nelle Categoria Allieve:

Esercizio Corpo Libero: Fascia Argento per Di Vincenzo Roberta

Esercizio a Cerchio: Fascia Bronzo per Di Vincenzo Roberta

Nelle Categoria Junior:

Esercizio a Corpo Libero: 4° classificata Fucci Martina

Esercizio Clavette: 5° classificata Fucci Martina

«Per noi oggi è scesa in pedana anche Giulia Matera che ha eseguito un esercizio individuale a corpo libero e un esercizio a coppia con la palla con la sua compagna di corso Matilde Liso. La scelta di eseguire due specialità differenti ha permesso a Giulia di lavorare sia sulla componente tecnica propria della ginnastica ritmica ma anche di svolgere un lavoro di squadra che rappresenta l’espressione della tecnica ma soprattutto del lavoro d’insieme».

Prossimo appuntamento 7 aprile per la gara del Grand Prix.