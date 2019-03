New Bike Andria, continuano gli ottimi risultati nei week-end di gare

Domenica scorsa, 24 marzo, l' A.S.D. New Bike Andria si è confrontata su più campi gara, come del resto spesso succede nel vivo della stagione. Grazie alla presenza di alcuni iscritti alla 2^ Ecotrail Castel del Monte, la società andriese ha collaborato con l' A.S.D. Maratoneti Andriesi, organizzatrice dell'evento, per quanto riguarda la sicurezza sul percorso della suddetta manifestazione.

Nella 1^ prova del Challenge Puglia per l'assegnazione della maglia di campione regionale federale nella disciplina olimpica XCO, denominata "1° Memorial Cataldo Livrieri" presso C.da Piede Piccolo Sansanello, Corato, è arrivata la prima vittoria assoluta per l'associazione andriese. È proprio il portacolori Giacomo Scardigno a presentarsi in griglia di partenza e a brillare su tutti grazie ad una fantastica prestazione che ha permesso all'atleta di chiudere 1° assoluto e 1° di caregoria (ELMT). Risultato tanto atteso, cercato e finalmente conquistato su un percorso di 5,8 km da ripetere cinque volte e 800 mt di dislivello totale. Il tracciato per lunghi tratti in single track nel bosco tra fango e pietre affioranti, ha fatto emergere sin dalle prime battute le qualità dei ciclisti più tecnici e impavidi.

Podio anche nella 3^ Granfondo Terre Joniche, 1^ tappa del circuito Bicinpuglia, conquistato su un percorso altamente impegnativo lungo 47 km con quasi 1000 mt di dislivello tra lunghi single track e salite ripide con pendenze molto impegnative. Qui è la lady di società Grazia Mazzone che con una grande forza di volontà conquista il 3° posto della categoria Woman terminando la gara 249° assoluta. Leonardo Lombardi 44° Assoluto 11° M1, Miky Cicciarelli 192° Assoluto 42° M3, Rino Losito

247° Assoluto 46° M4.