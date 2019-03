Una grande APD Fidelis Andria Handball batte Gymnica Sveva e Altamura

Derby vinto tra varie difficoltà, infortuni, gente acciaccata ma che non è voluta mancare a questo appuntamento. Primo tempo condotto sempre in vantaggio dalla Fidelis, ma partita che non decolla in favore dei ragazzi di mister Colasuonno per errori in attacco, arrivando solo a un massimo vantaggio di 2 goal. Inizio di secondo tempo non all’altezza della propria fama affrontato non con la cattiveria giusta e con poca lucidità in attacco, perdendo palloni in attacco che portano a metà secondo tempo la Gymnica Sveva addirittura in vantaggio di 2 reti. Ma il time out di mister Colasuonno è decisivo per dare una bella strigliata e scossa ai suoi che nell’ultimo quarto di gara riprendono a macinare gioco con maggior consapevolezza e convinzione, anche perchè un passo falso inaspettato avrebbe compromesso il campionato. Prima il recupero e poi un +4 perentorio riportano il risultato a favore della Fidelis, di 21-25, che, nel momento di maggior difficoltà, ha dimostrato il proprio valore tecnico e soprattutto morale, vincendo un derby che si stava mettendo male.

Intanto mercoledì 27 marzo la Fidelis è scesa in campo per l’anticipo infrasettimanale della settima giornata di ritorno ad Altamura in casa della terza in classifica. Partita decisiva prima dello scontro diretto con il Noci del 20 aprile e incredibile vittoria portata a casa nei minuti finali. Partita dalle mille emozioni e con vari capovolgimenti di fronte che hanno fatto divertire gli 80 sostenitori giunti da Andria per incitare i ragazzi del presidente Nunzio Colasuonno in questa delicata trasferta. Risultato finale di 22-23 per gli andriesi che, con grande cuore e coraggio, portano a casa 2 punti vitali in previsione dello scontro diretto del 20 aprile, appunto, al Palazzetto dello Sport.

“Ora ci attendono 3 settimane importanti di lavoro prima del Noci - ammette Mister Colasuonno - prima del Noci rimane la partita contro l’atletico Lamezia che non è da sottovalutare e poi ci prepareremo alla partita dell’anno, a una vera e propria finale. Un grande plauso a questi ragazzi per la partita di Altamura, perché stanno regalando, a chi ci segue con affetto, un’annata da ricordare per sempre e stanno scrivendo una importante pagina di storia della nostra società non solo della Pallamano, ma oserei dire dello sport andriese”.