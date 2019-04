Febbraio da incorniciare per il Tiro a Segno andriese

Archiviato a gennaio il campionato sezionale, che ha visto laureare campione di carabina Riccardo Sardano (2° posto Rita Mastrorillo e 3° posto Martina Lorusso ) e di pistola Maddalena Di Canosa (2° posto Sofia Tannoia e 3° posto Mauro Caldarola), a febbraio gli atleti andriesi hanno disputato la prima gara regionale nel poligono di Brindisi conquistando quattro podi: medaglia d’oro per Rita Mastrorillo / C10 donne e Riccardo Sardano / C10 Uomini, medaglia d’argento per Maddalena Di Canosa / P10 giovanissimi e medaglia di bronzo per Roberto Crescini / C10 Uomini (gruppo B). Il lungo e duro lavoro in allenamento ha portato la compagine andriese il mese successivo a confrontarsi nel poligono di Lecce con oltre trecento atleti e meritare ben sette medaglie nella seconda gara regionale: oro per Roberto Crescini / C10 uomini gruppo B e Riccardo Sardano / C10 gruppo C, argento per Maddalena Di Canosa / P10 giovanissimi e bronzo per Martina Lorusso / C10 e Carabina 3 posizioni Allievi; Rita Mastrorillo / C10 donne e Francesca Crudele Pistola sportiva.

Ad un soffio dal podio Isabella Di Canosa nella C10, mentre è stata soddisfacente anche la prestazione di Christian Piccolo che ha chiuso al sesto posto. In classifica italiana risultato storico per la sezione di Andria che sale al 70° posto (5° regionale) su 264 sezioni e diventa un presidio dello sport nella sesta provincia. Il percorso di qualificazione ai campionati nazionali proseguirà con la prossima tappa presso il Tiro a segno di Bari. Intanto un altro riconoscimento per il tiro a segno andriese: la convocazione da parte dei tecnici regionali di Martina Lorusso nella squadra di carabina che rappresenterà a novembre la Puglia al trofeo delle Regioni.