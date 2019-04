Inaugurato il nuovo “Ciclodromo via Corato - Scuola di ciclismo Andria Bike Giorgia Lomuscio”

Decine di famiglie provenienti da Andria e da altre città pugliesi hanno partecipato all’evento di inaugurazione del nuovo ciclodromo andriese andato in scena domenica 31 marzo come già anticipato dalla nostra redazione. Una mattinata di sport e socialità all’insegna del divertimento; durante la quale si è disputata anche la sesta prova stagionale della Categoria Giovanissimi nella specialità Mountain Bike.

Il Ciclodromo, dedicato alla memoria di Giorgia Lomuscio e all’associazione omonima che raccoglie fondi per sconfiggere il sarcoma di Ewing, è un nuovo impianto ubicato in via Corato, ad Andria, nei pressi dell’azienda Pomo (proprietaria del terreno dove sorge la pista). L’impianto sterrato, lungo 750 m, ricco di dossi e rettilinei, è l’ideale per gare ed allenamenti per la specialità mountain bike, come dichiarato anche da Lorenzo Spinelli, presidente della presidente del comitato provinciale FCI Bari-Bat, e non solo.

«Finalmente i ragazzi dell’Andria Bike hanno un luogo dove potersi allenare e gareggiare in assoluta sicurezza” - dichiara il Ds dell’associazione ciclistica andriese Luigi Tortora- “Sono felicissimo di poter omaggiare Giorgia con una pista in suo onore. Ringrazio per questo tutte le attività che ci supportano come My Glass, Over the Net, Abbasciano Angela - impresa di pulizie, La Pulita, D'aprile e, soprattutto, la famiglia Pomo per questo dono meraviglioso».

«La nostra famiglia ha supportato con piacere questo progetto di Luigi” - dichiara Vincenzo Pomo- “I ragazzi potranno, così, allenarsi al meglio in un luogo completamente recintato e protetto. Anche i miei figli hanno potuto allenarsi con l’Andria Bike e so bene quanto possa essere importante uno spazio del genere».

«Una giornata bellissima. Una pista fatta di salite e di discese, metafora della vita come ha sottolineato anche Don Sergio al momento dell’inaugurazione della pista stessa” - conclude Giuseppe Lomuscio, papà di Giorgia- “Da sempre l’Andria Bike ricorda Giorgia e sostiene l’attività dell’associazione per la ricerca per sconfiggere il sarcoma di Ewing. Siamo una onlus e quindi c’è la possibilità di supportarci con il cinque per mille ma anche acquistando dei manufatti, come ad esempio delle bamboline, che realizziamo nel nostro laboratorio artigianale all’interno della nostra associazione. Un’idea originale, ad esempio, come dono per battesimi, comunioni o compleanni».

Durante la giornata, come detto precedentemente, si è svolta anche la sesta prova stagionale della categoria giovanissimi specialità mountain bike con in gara le categorie G1, G2, G3, G4, G5 e G6 (oltre alla promozionale G0).

Tantissimi i corridori in gara provenienti da tutta la Puglia (Alberobello, Martina Franca e Matera tra le tante) e incetta di medaglie per i ragazzi andriesi (vedi dettaglio in basso):

G 6

1° posto: Alessandro Lamesta

G 5

Primo posto: Raffaele Cascione

Secondo posto: Giuseppe Fornelli

G 3

Primo posto: Mirko Sinisi

Terzo posto: Nicola De Nigris terzo

G 1

Primo posto: Gabriele Massaro