Gran serata per Zezè del Team Sgaramella a Roma

Si è svolto ieri, domenica 7 aprile a Roma, il galà a carattere professionistico presso il centro sportivo delle Fiamme Oro, che ha visto affrontarsi in un match di sei riprese Jhonny Zezè e Antonio Di Carlo. Zezè, pugile del Team Sgaramella e al suo secondo match nella categoria Superwelter, ha battuto ai punti un Di Carlo (69 kg) che era reduce già da cinque match all'attivo. Un successo importantissimo per una delle stelle della squadra andriese.

«Tutti i match che programmeremo per lui saranno sempre con avversari più esperti - hanno commentato i tecnici della compagine andriese - Questo perché crediamo nella sua performance pugilistica e nella sua personalità. Jhonny ancora una volta ha dimostrato di avere carattere non solo dall'esito, ma sopratutto dalla prestazione di gara. Negli allenamenti mette cuore, mente e anima e con questa seconda vittoria è già stato inserito nella classifica nazionale di boxrec.com. Di questo passo, se continuerà a confrontarsi e a battere avversari più esperti, lo vedremo presto qualificarsi per il Titolo Nazionale».