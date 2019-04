L’APD Fidelis Andria Handball conclude una grande stagione con un piccolo rammarico

La partita è stata equilibrata ed è stato decisivo al 5’ del primo tempo il grave infortunio subito dal capitano Giuseppe Colasuonno che ha provato a sprazzi nel secondo tempo ad entrare per dare una mano alla squadra nonostante un crociato rotto e una vistosa fasciatura al ginocchio destro mettendo a segno 3 goal. La fine del primo tempo si è concluso col punteggio di 12-10 in favore degli andriesi, ma nel secondo tempo la maggior esperienza del Noci ha fatto la differenza con i nocesi che con un break di 0-5 non perdonano la serie di errori commessi dagli andriesi in attacco e un ripiegamento difensivo e questo sarà decisivo ai fini del risultato finale.

Molti applausi a fine gara da parte del numeroso pubblico presente al palasport. Straordinaria la cornice di pubblico di circa 700 spettatori che hanno assistito a una grande partita che con un po’ più di fortuna poteva finire in maniera diversa.

Tabellino:

Fidelis Andria: Cavaliere 10, Cassa 6, Martucci 4, Colasuonno 3, Lusverti 3, Carbutti 1, Esposto, Capozza, Del Giudice, Zagaria, Campanile, Marmo, Potone, Losciale, Cannone.

All.: Colasuonno Riccardo

Noci: Quarato 6, Parisi 5, Maggiolini 5, D’Aprile G. 4, Fasano M. 4, Putignano 3, Tiepoli 1, De Finis 1, Fasano P. Laviola, Cipriani, Albanese, Pace, Giannini, Intini, D’Aprile M.

All.: Ritella Luigi

Arbitri: Passeri A. - Rinaldi S.