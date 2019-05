L’APD Fidelis Andria Handball chiude con la 17^ vittoria su 20 partite giocate in Serie B

Vittoria netta e brillante in casa dell’Endas Capua, terza in classifica, per la Fidelis Andria.

La squadra di coach Colasuonno, nonostante i vari infortunati, si impone sul campo dei campani con il risultato di 30-40, sfoderando una prestazione brillante e di personalità.

Partita quasi sempre condotta in vantaggio e senza grossi affanni. Buone le giocate d’attacco in fase organizzata, nonostante l’assenza del centrale Cassa, e ottime ripartenza in prima e seconda fase. Difesa che ha fatto registrare qualche incertezza nel primo tempo, ma molto più solida e sicura nella seconda frazione.

Partita messa in cassaforte praticamente a metà secondo tempo con coach Colasuonno che ruota i giocatori a sua disposizione, dando minutaggio importante a qualche ragazzo del settore giovanile e dando spazio per il debutto del quattordicenne Savio Santovito.

«Concludiamo una bella ed entusiasmante annata al secondo posto, con il miglior attacco e la seconda miglior difesa del campionato - afferma il presidente Nunzio Colasuonno - c’è il rammarico di non aver battuto il Noci che era ampiamente alla nostra portata, sia per qualche errore commesso da noi, sia per un pizzico di sfortuna. In 4 anni abbiamo fatto e costruito tanto però. La città inizia a conoscerci e a conoscere la Pallamano e questo è un aspetto importantissimo. Cercheremo col lavoro di migliorare anno dopo anno, partendo da una base solida che è quella del nostro settore giovanile a cui noi teniamo particolarmente».

Intanto nel campionato Under 15 la Fidelis Andria termina al quarto posto in classifica dietro le corazzate Conversano, Serra Fasano e Junior Fasano, mettendosi dietro squadre come Noci, Altamura, Putignano, Modugno, Manfredonia e Gymnica Sveva.

Tabellino

Endas Capua: Errico F. 13, Affinito 7, Errico A. 4, Florio 3, Perrotta 2, Macera 1, Giacobone, Leggiero, Saccavino, Lanni, De Rosa, Monaco.

All.: Viola Antonio

Fidelis Andria: Martucci 12, Carbutti 7, Zagaria 7, Cavaliere 6, Lusverti 5, Marmo 3, Capozza, Dentico, Terlizzi, Santovito, Losciale, Cannone.

All.: Colasuonno Riccardo

Arbitri: Carrino M. - Pellegrino S.