Domenica impegnativa per l'Asd New Bike Andria, presente a 3 diverse gare

«Sono 8 gli andriesi che hanno preso parte al dodicesimo trofeo "Bosco Pianelle", una delle gare più affascinanti dell’intero circuito "Bicinpuglia" e di questa stagione. Il percorso prevedeva la partenza da Masseria Cappella per poi concludersi, attraverso una serie di tratturi e strade bianche, all’interno della Riserva Naturale di Bosco Pianelle, caratterizzata prevalentemente da lecci e macchia boschiva, trulli tipici della zona, e meravigliosi sentieri con abbeveratoi di pietra, carbonaie e antiche fogge.

Circa 400 bikers, tanti diversi colori e numerose società sportive, fra cui l'Asd New Bike Andria, giunta a Martina Franca, per onorare la terza tappa del campionato interregionale.

Il percorso di 48 km, con 800 metri di dislivello, si è rivelato sin da subito ostico anche a causa di leggera pioggia, con lunghissimi single track divertenti che si alternavano a salite su fondi rocciosi e sconnessi, e tratti battuti molto veloci.

Gara eccellente ma sfortunata per via di una distrazione per Antonio Notarpietro che sin dall'inizio è stato al comando della gara con Bongermino vincitore di questa tappa. Notarpietro, per una svista, sbaglia direzione al 30°km e ciò lo porta a terminare la competizione in 6^ posizione assoluta e 3° M2.

Ottima prova, invece, per Leonardo Lombardi (104° ass. /22° cat. M1) percorso fatto per le sue doti. Buon risultato anche per Alessandro Carbone (152° ass. /34° cat. M3), Felice Sardano (213° ass./48° cat. M3), Miky Cicciarelli (242° ass. /54 cat.M3), Fabio Bonadies (251° ass./24° cat. Elite) e Rino Losito (268° ass./43 cat. M4). Fra le donne, Grace Mazzone (313° ass./6 ° cat. WM).

5 gli atleti presenti alla famosa e prestigiosa “9 Colli”. Giacomo Scardigno si batte sul percorso Granfondo di 200km terminando la sua prestazione in 6’58”, 335° posizione. Mentre sul percorso da 130km, Riccardo Albanese 392°, Carmine Castrovilli 2692°, Gennaro Volturno 2940° e Antonio Liso 6321°.

Inoltre, presente alla gara su strada disputatasi a Foggia (2° Memorial Antonio Lagrasta), su un percorso di 80km, Francesco Cannone che, nonostante un guasto meccanico, riesce comunque a chiudere la gara in 98° ass. 7° di categoria.

Grande prova di forza dei nostri atleti in maglia azzurra, ormai quasi a pieno regime nella preparazione atletica, a cui va il merito di essere capaci di divertirsi e far divertire, senza trascurare la classifica generale».