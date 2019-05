Trionfo per gli alunni dell’Ites-Les “E.Carafa” al Palasport

Il 17 maggio scorso, al Palasport di Andria, gli alunni dell’Ites-Les “E.Carafa” hanno incontrato le squadre del Liceo Classico “Troya”, del Liceo Scientifico “Nuzzi”, dell’Itis “Jannuzzi”, per disputare una partita di Calcio a 5. Massiccia la presenza di docenti e studenti, che hanno assistito all’evento, organizzato in maniera encomiabile dall’Istituto “Jannuzzi”, con grande spirito sportivo.

La gara, che si è conclusa con la vittoria dei ragazzi del “Carafa”, magistralmente allenati e guidati dal prof. Michele Ventura, ha fatto emergere spirito di squadra, disciplina, rispetto delle regole: fattori di inclusione, partecipazione e aggregazione sociale.

Grande l’entusiasmo dei vincitori che hanno conquistato la Coppa della Solidarietà con il brillante risultato di 8-5.Tanta la soddisfazione del Dirigente Scolastico del “Carafa” prof. Vito Amatulli e dei docenti tutti di Scienze Motorie, per il forte spirito di squadra evidenziato dai ragazzi, per una grande capacità nel gestire l’agonismo in una partita in cui l’accanimento è stato finalizzato alla solidarietà.

Un traguardo è tale se raggiunto con una sana competizione e con un impegno assiduo, sostenuti dall’esigenza di mettersi in gioco nello sport, come nella vita. Grazie, ragazzi!