Due giovani andriesi alla Coppa Italia di Triathlon e ai Campionati Italiani di Aquathlon

Entra nel vivo, nel prossimo weekend, la stagione del Triathlon giovanile con la kermesse marchigiana di Porto Sant'Elpidio dove avranno luogo la Coppa Italia di Triathlon e i Campionati Italiani di Aquathlon.

Ad entrambi gli appuntamenti arriva pronta e grintosa la pattuglia dei quattro giovani atleti della “ALL TRI SPORTS Triathlon Team” di Barletta.

In evidenza, i quindicenni Andrea Ribatti, andriese, e Vincenzo Luce, barlettano, che, dopo aver dominato le prime tappe del Circuito Interregionale Sud, saranno nella prima griglia di partenza in entrambe le competizioni.

Tra i giovanissimi, in pole position, anche Domenico Luce che, con già due podi all'attivo nella stagione corrente, proverà a migliorare l'ottima condizione. Ultima, ma non in ordine di importanza, la rappresentante femminile Carola Ribatti, andriese, che esordisce sulla scena nazionale.