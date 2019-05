Johnny Zeze pronto al suo 3° match da professionista

Johnny Zeze è pronto per regalare altre soddisfazioni. Terzo match tra i professionisti in programma per il pugile del Team Sgaramella, che vanta sino a questo momento 2 vittorie (1 per KO) in entrambi i match disputati.L’atleta portacolori andriese è al 21° posto nella classifica Italiana nei pesi Welter con una percentuale del KO pari al 50%.

Questa volta Jhonny Zeze affronterà Stefano Ramundo esordiente nei pesi Superwelter. Il match è programmato sulla distanza delle 6 riprese e si terrà a Piane D’Archi (CH). Nella stessa serata combatterà Ricco Claudio nella categoria Elitè nei 69 kg.