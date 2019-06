Il Warang Group Andria torna con un bel bottino di medaglie da Lioni (AV), dove si è svolta domenica 26 maggio la 3^ edidione della "Choi's Cup", una gara interregionale del Sud italia. La società sportiva andriese vi si è presentata con otto atleti, sette bambini dai 5 ai 12 anni ed un adulto di 46 anni.

Una evento di routine la Choi's Cup 2019, ma non meno importante dei precedenti sia per numero di partecipanti, che per l'elevato contenuto tecnico. La compagine andriese, comunque sia, strappa ancora medaglie sui tatami, in particolare: nella categoria adulti, Sabino Pellegrino conquista 2 bronzi nelle forme ed uno splendido argento nei combattimenti; nella categoria bambini, Francesco Pio Lomuscio conquista un oro nelle forme, Roberta Di Gioia un argento nelle forme ed un oro nei combattimenti, Vincenzo Ciciriello un argento nei combattimenti, Francesco Termine un bronzo nei combattimenti, Cristian Pietrangelo un argento combattimenti, Gabriele Scamarcio un bronzo nelle forme e un oro nei combattimenti. Infine, la magnifica performance del piccolissimo Cristian Scamarcio, di appena 5 anni e alto solo un metro, che con il suo simpatico coraggio è stata la mascotte di tutto il palazzetto ricevendo uno splendido applauso da tutto il pubblico e portando a casa due bellissime medaglie di riconoscimento.

«Al termine della giornata il resoconto è del tutto positivo - commenta il Maestro Antonio Lomuscio - Portiamo a casa ben 13 medaglie, tanta esperienza per i ragazzi e soddisfazione da parte di tutti. Questa è stata l'ultima gara della stagione mentre ora, per chiudere l'anno, ci saranno gli esami di passaggio di cintura. Di ritorno dalla pausa estiva riprenderemo conun team preparato e agguerrito».