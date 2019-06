Sconfitta ai punti per Zezè contro Ramundo

Sabato 1 giugno si è consumato uno spettacolare match tra Jhonny Zezè e Ramundo, due giovanissimi ragazzi e con poca esperienza nel mondo professionistico.

Sfida che ha visto Zezè prendere il controllo del match sin dal primo minuto, costringendo Ramundo, buon incassatore, a boxare sulle corde per quasi tutta la durata dell'incontro. Ramundo, nonostante una ferita sull’arcata sopraciliare, riesce comunque a rimanere in piedi sino all'ultimo round, riuscendo tra l'altro a vincere la sfida ai punti. Verdetto finale della commissione che dunque penalizza Jhonny Zezè, dato che il cartellino di uno dei tre giudici non era congruo con gli altri due. Nella stessa serata hanno combattuto: Nicola De Fato (categoria "Elitè") che guadagna un pari, Claudio Ricco (categoria "Elitè") che perde ai punti e Nicolo Floro (categoria Schoolboy) che invece vince ai punti.

«Entrambi i ragazzi sono validi e faranno strada nel mondo professionistico - ha commentato a caldo, dopo la sfida di Zezè, il tecnico Sgaramella - ma Jhonny in questo match ha combattuto come un pugile di grande esperienza, riuscendo a mettere in pratica tutto quello che gli è stato insegnato fino ad ora. Il verdetto ha sorpreso tutti, anche la stessa commissione arbitrale, dao che anche tra loro vi era discordanza nei giudizi, ma ad ogni modo sono sempre più convinto che Jhonny Zezè presto combatterà in serate di spessore».