Terminato l’evento chiave di Porto Sant’Elpidio, i giovani trialeti della All Tri Sports Triathlon di Barletta sono rientrati alla base con la conferma che, con i risultati raggiunti, il percorso intrapreso prosegua nella giusta direzione.

L’andriese Andrea Ribatti, alla sua seconda esperienza in Coppa Italia di Triathlon e Campionato Italiano di Aquathlon, ottiene due settimi posti, migliorandosi di 26 posizioni rispetto allo scorso anno ed entrando di fatto nella Top Ten a livello nazionale.

Vincenzo Luce, invece, alla sua prima esposizione nelle grandi manifestazioni con numeri ben diversi da quelli locali, soffre un po’ l’inesperienza, ma esce a testa alta da entrambe le gare conquistando piazzamenti di tutto rispetto e dimostrando grande resilienza.

I piccoli Domenico Luce e Carola Ribatti hanno dato prova di avere la stoffa per affrontare la multidisciplina con coraggio e dedizione.

Il prossimo appuntamento è previsto per domenica 9 giugno a Trani dove Andrea e Vincenzo si misureranno sulla distanza SuperSprint nell’ottica di continuare a costruire in vista del Campionato Italiano di Triathlon Giovanile, per il quale risultano già qualificati e che si terrà a Bracciano il 21 Luglio.