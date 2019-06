New Bike Andria impegnata su due fronti nel week-end scorso

Domenica divisa tra due competizioni, una su strada a Rionero in Vulture ed una di MTB a Vieste, per gli atleti di casaN ew Bike Andria

A Vieste dove si è tenuta la 6^ Mediofondo del Gargano, nonché 7^ tappa del campionato Iron Bike 2019, cospicua come sempre è stata la partecipazione dei tesserati della squadra andriese pronti a concedersi un weekend di relax e mare nella amena località garganica. La splendida giornata e il dislivello dei primi chilometri hanno sfiancato il fisico, ma non lo spirito necessario per affrontare le discese impervie e pericolose. Protagonisti in questo stage per la New Bike a competere su un percorso di 54Km con 1400mt di dislivello sono stati Giacomo Scardigno (9° assoluto, 1° ELMT) e Antonio Notarpietro (12° assoluto, 4° cat.). Ottima gara anche per l'atleta Leonardo Lombardi(34° assoluto, 6°M1). Nei primi 100 arrivati, Alessandro Carbone 55°ass. 9°M3, Bernoccolo Tommy 62°Ass. 10°M2 ,Felice Sardano 65°Ass. 10°M3, Alex Fortunato 68°Ass. 12°M2, Antonio Giaconella 70°Ass. 9°ELMT, Rino Losito78°Ass. 10°M4 ePasquale Vaglio79°Ass. 11°M4. Per Il giro escursionistico di 33Km degna di nota la prestazione degli atleti Giuseppe Suriano, Ignazio Matera e Gianni Sfregola che hanno concluso regolarmente il tracciato terminando la competizione in amicizia 8^, 9^ & 10^ posizione assoluta.

Nel frattempo a Rionero in Vulture si è svolta la 17a edizione del "Fondo del Vulture". Durante la manifestazione ben organizzata e presidiata dalla Ucd Rionero Il Velocifero, la New Bike Andria si è presentata per il giro Medio Fondo con gli atleti Davide Mastrorillo (11° Ass.4°M1), Francesco Cannone (232°Ass. 24°ELMT) e Vincenzo Giovanna Mantovani (243°Ass. 37°M3). Arrivati in coppia, infine, Grace Mazzone (269^Ass. 7^ tra le donne e 5^W1) e Miky Cicciarelli (270°Ass. 40°M3).