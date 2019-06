2° e 5° posto al triathlon di Trani per i giovani triatleti della All Tri Sports Triathlon Team

Prosegue l’ondata positiva e arrivano i primi titoli per i giovani triatleti della All Tri Sports Triathlon Team.

Nel triathlon a Trani, svoltosi lo scorso 9 giugno, l'andriese Andrea Ribatti e il barlettano Vincenzo Luce fanno doppietta nella categoria YA (14-15 anni) giungendo rispettivamente, secondo e quinto nella gara supersprint aperta anche alla categoria superiore.

Andrea Ribatti si "laurea" campione regionale categoria YA e Vincenzo Luce gareggia con padronanza e mostra progressi. La competizione, svoltasi sul suggestivo litorale di Colonna, è stata resa ardua dal gran caldo del primo pomeriggio e le frazioni di bici e corsa hanno ridisegnato la classifica dopo il nuoto.

Per i ragazzi è stata una grande festa, dopo i campionati italiani di Porto Sant’Elpidio, sotto lo sguardo attento del tecnico Paolo Musti e con il supporto dei familiari. Ad ammirare gli atleti erano presenti i compagni senior del team All Tri Sports impegnati nella gara sprint valevole per i campionati regionali.