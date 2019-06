La New Bike Andria risponde presente alla 2^ "XC Città di Noci"

La New Bike Andria continua a mettere a segno risultati importanti in stagione. Domenica scorsa, 16 giugno, la squadra ciclistica andriese ha preso parte alla seconda edizione della "XC Città di Noci", organizzata dalla A.S.D. Nocinbici e tappa valida per l'assegnazione delle maglie di campioni regionali FCI.

Alle griglie di partenza per gli andriesi si è presentato il ruvese Giacomo Scardigno per la categoria ELMT e Leonardo Lombardi per la M1. Il tracciato si è sviluppato su di un percorso molto tecnico, con un giro di 6km da ripetersi quattro volte. Scardigno al traguardo ha ottenuto la prima posizione nella sua categoria classificandosi 1° Assoluto e conquistando così la maglia di campione regionale XC. Sfortunato invece Leonardo Lombardi, che viene condannato da un guasto meccanico all'ultimo giro dopo essere stato in lotta per un posto sul podio durante tutta la gara. Conclude al 16° posto assoluto, se si considera la partenza accorpata M1/M2, e al 7° della sua categoria (M1).