Nonostante le temperature elevate, la New Bike Andria non si ferma prendendo parte a tre eventi tra sabato e domenica di cui una cronoscalata, una gara su strada e una in MTB.

Sabato 22 giugno ad Ascoli Satriano, l'atleta di casa New Bike Vincenzo Pietrangelo prende parte alla cronoscalata dei Grifoni, 2° memorial "Davide Di Palma", nonché evento preso d'assalto dagli specialisti delle crono. Su una scalata di 2km totali con tratti che raggiungono pendenze fino al 13% Pietrangelo ottiene un ottimo piazzamento in 6^ posizione assoluta e 1° della sua categoria (M3) a poco meno di 37 secondi dal primo assoluto Stefano Fatone.

Ma non finisce qui per Vincenzo Pietrangelo instancabile e formidabile atleta, punta di diamante della società andriese sulle gare su strada, che decide di prendere parte al 1° Memorial “Michele Tancredi”, svoltosi domenica 23 giugno, a San Nicandro Garganico. Su un circuito di 20Km, da ripetersi tre volte, ben allestito e organizzato dalla Free Bike Team Foggia, l’atleta, al secondo giro, entra in fuga con i primi quattro fino all'ultimo giro dove i tre inseguitori iniziano ad uscire staccando così Vincenzo sullo strappo dell'arrivo che termina la gara in una eccellente ma poco meritata 4^ posizione assoluta e 2° M3.

Soddisfazioni anche sul settore fuoristrada al 7º trofeo “Le cento masserie” svoltosi domenica 23 a Crispiano e organizzato dalla società Terranostra TeamBike dove a prendere parte all'evento sono l'attuale Campione Regionale cat. ELMT Giacomo Scardigno e l'inarrestabile Leonardo Lombardi. La gara, con un tracciato di 45km e un dislivello di 865mt, ambientata nella suggestiva cornice della bassa murgia tarantina, è stata caratterizzata da tratti impegnativi e tecnici situati nel Bosco delle Pianelle e diversi passaggi veloci e pedalabili in zona "Cento Masserie”, a due passi dalla Valle d’Itria. La posizione di partenza è stata sfavorevole per gli atleti della A.S.D. NEW BIKE costretti a partire dalle retrovie per dar precedenza agli abbonati al circuito Bicinpuglia. Ma, nonostante tutto, lottano con tutte le loro forze e le loro energie per un ottimo piazzamento sui 350 biker presenti. Giacomo grande e indiscusso biker di casa New Bike Andria termina la gara in 7^ posizione assoluta a cinque secondi dal primo Nico Convertino e conquista il podio come 1° ELMT, mentre Leonardo termina la competizione 57° Assoluto 12° della sua categoria (M1).