9^ Trofeo “Open-Coppa Italia” per l’APD Fidelis Andria Handball

L’APD Fidelis Andria Handball parteciperà al prestigioso torneo con la propria UNDER 15 maschile dal 2 al 6 luglio a Misano Adriatico e Riccione.

Lunedì 24 giugno si sono tenuti i sorteggi del Trofeo Under 15 in programma dal 2 al 6 luglio a Misano Adriatico. La compagine Under 15 della Fidelis Andria di coach Colasuonno è capitata in un girone di ferro dove saranno presenti società prestigiose, con alcune che hanno fatto la storia della pallamano italiana.

Nel proprio raggruppamento (girone A) sono presenti, infatti, la società campione d’Italia del Bolzano, il Cingoli, i veneti dell’Oderzo, gli emiliani del Parma e il Camerano. Nel girone B, invece, faranno parte i siciliani di Mattroina e Aretusa, il Serra Fasano e il Bologna.

La formula del trofeo prevede due gironi all’italiana, rispettivamente di 6 e 5 squadre, con gare di sola andata. Le prime due classificate di ogni raggruppamento si qualificheranno per le semifinali, le altre squadre affronteranno successive fasi eliminatorie per stilare la classifica finale.

«Questo torneo sarà un’esperienza unica per i nostri ragazzi - afferma mister Riccardo Colasuonno - potremo misurarci contro società storiche e blasonate. Confrontarci contro queste realtà non potrà che far crescere i nostri ragazzi in termini di fiducia, maturità sportiva e consapevolezza».