Pugilato, Zeze si aggiudica i primi 3 round nel match del 28 giugno

È stata un'altra settimana intensa e ricca di eventi per il team Sgaramella. Il match del 28 giugno scorso, in diretta su DAZN da Milano, presso l'Alliaz Cloud (ex Palalido), tra Zeze ed Esposito, avvenuto in uno scenario tutto nuovo per il pugile del team andriese, è stato definito “senza tregua” dagli annunciatori della tv a pagamento, Niccolò Pavesi e Alessandro Duran.

Jonny Zeze, al quarto match della sua carriera, sorprende Esposito che sulla carta, oltre a nove vittorie, vantava di essere imbattuto. Zeze si aggiudica i primi 3 round con attacchi potenti e un ottimo lavoro sul lato difensivo. Il match si è complicato a causa di una testata sull'arcata sopracciliare di Zeze che è stato subito soccorso dal suo tecnico Riccardo Sgaramella che riesce a controllare l'emorragia fino all'ultimo round. Esposito si aggiudica il match per pochi punti di vantaggio.

I tecnici Pietro e Riccardo Sgaramella hanno dichiarato: «Jonny Zeze è stato molto tranquillo, dimostrando grande lucidità e controllando molto bene la tensione pre gara, dando prova di saper combattere in eventi di spessore come quello organizzato a Milano. Il 26 luglio vedremo Jonny combattere per il trofeo delle cinture WBC».