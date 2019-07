Dopo la scelta dell'estate scorsa di rinunciare alla prima squadra, al tempo militante nel campionato di Prima Categoria pugliese, il Presidente Vincenzo Carbutti traccia un bilancio complessivo.

La società andriese ha scelto di puntare tutto sul settore giovanile, per dare maggior risalto ai piccoli talenti del territorio. In tanti, quest'anno sono stati protagonisti nei campionati provinciali. Tutti premiati nella cerimonia di chiusura alla quale hanno partecipato i genitori dei ragazzi. Orfani di una prima squadra, Carbutti ha fortemente voluto ripartire da una guida tecnica d'esperienza, in grado di poter guidare tutte le fasce d'età del Settore Giovanile al meglio delle proprie possibilità. Anche in questo caso la scelta di Gaetano Fanelli si è rivelata vincente.

Ed ora uno sguardo al futuro con importanti novità: la prima, si è detto addio in maniera definitiva al Centro Sportivo "Fidelis" per approdare sul sintetico dello Stadio Sant'Angelo dei Ricchi; la seconda novità, è la partnership con il Valencia, società militante nella Liga spagnola, attraverso l'adesione al progetto "Formaciòn Valencia Italia". Selezioni aperte in casa Nuova Andria.

Il 3 e 5 luglio spazio alle categorie Allievi e Giovanissimi con raduno al Sant'Angelo dei Ricchi di Andria a partire dalle 19.30.