Nella domenica appena trascorsa mentre i più, sotto un sole cocente, mitigavano la calura sotto l'ombrellone in riva al mare, per gli atleti della New Bike Andria non è stato cosi.

Alla presenza di molti atleti di livello nazionale, Giacomo Scardigno ed Antonio Giaconella hanno rappresentato il team andriese al campionato italiano Marathon 2019 tenutosi ad Aielli (Aq). Gara sfortunata per entrambi, sarà stato il caldo, la tensione o un pó di sfortuna, fatto sta che il forte corridore Giacomo Scardigno è stato costretto al ritiro al 90 km per problemi di salute. Problemi meccanici invece hanno coinvolto l'altro atleta presente in gara, Antonio Giaconella, che al 20 km circa si è dovuto fermare.

Nella competizione finale del campionato Ironkids, a Palo del colle (Ba), la New Bike Andria ottiene ottimi risultati. Vanessa Volturno ha conquistato la maglia di leader nella sua categoria, mentre ottime sono state le prestazioni di Simone e Giuseppe Sardano, dimostrando tantissimo valore in gara con l'augurio che anche loro presto potranno raccogliere gli allori che meritano.

Questo è il futuro della NewBike e del movimento fuoristradistico andriese grazie al progetto giovani che prende sempre più forma, felice intuizione del presidente Gennaro Volturno che sta portando avanti con determinazione e forza di volontà.