Antonio Lopetuso campione italiano di Marcia ai Campionati Master

Il marciatore andriese Antonio Lopetuso conquista il suo ennesimo titolo italiano. L'atleta classe 1958, infatti, ha chiuso in 25:14.97 la 5km di Marcia della categoria SM60 ai Campionati Italiani Individuali su Pista Master che questo week-end si stanno tenendo a Campi Bisenzio (FI).

L'atleta della Amatori Atletica Acquaviva ha distaccato di più di un secondo Edoardo Alfieri (argento in 26:35.14) della C.S. Giovanile CZ Lido e di quasi tre secondi il bronzo Vincenzo Fortunato (27:49.84) della Amatori Masters Novara.

Un altro tricolare per Lopetuso che si conferma ancora una volta in gran forma e come uno degli atleti che più volte ha regalato soddisfazioni alla città federiciana.