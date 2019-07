Nuoto, una medaglia di bronzo per la Planet Andria a Santa Caterina di Nardò

La squadra agonisti della Planet Andria, accompagnata dall'allenatore Micello Damiano, si è presentata alla terza tappa del circuito regionale di nuoto in acque libere. L'evento, organizzato dal Comitato Regionale Puglia della Federazione Italiana Nuoto, si è tenuto nella meravigliosa Santa Caterina di Nardò.

Nel settore agonisti femminile, esordio per Federica Rella, atleta classe 2006, che si è aggiudicata il terzo posto nella categoria ragazzi, chiudendo in 26’53”970.

Nel settore agonisti maschi, esordio invece per Antonio Lorizzo e Andrea Ribatti nella categoria ragazzi e per Francesco Lorizzo nella categoria Esordiente A2. Nonostante le buone prestazioni, i tre giovani atleti non riescono a conquistare un gradino sul podio, ma portano a casa esperienza e la voglia di migliorarsi.