Si è svolto il 30 giugno presso il poligono di Candela la fase regionale del Trofeo Kinder + CONI riservato agli under 14, specialità Carabina e pistola ad aria compressa 10 metri. Le migliori squadre miste regionali composte da un ragazzo e una ragazza si sono affrontate a scelta tra tiro in appoggio e tiro libero.

La compagine andriese ha confermato il suo buono stato di salute. La squadra di pistola composta da Francesca Crudele e Mauro Caldarola totalizza 326 punti, stacca di circa 20 punti quella di Bari e conclude al primo posto, grazie al quale rappresenterà la Puglia nella finale multisportiva di Crotone a settembre. Sul versante carabina, la relativa squadra andriese partecipa alla gara nonostante un recente infortunio di Isabella Di Canosa; Christian Piccolo migliora il suo record personale a 181 punti (su 20 colpi), ma è la squadra di Candela che accede alle prossime finali. Molto buoni anche i risultati di Maddalena di Canosa e Riccardo Zingaro.

Intanto, è partita la rappresentativa andriese per i campionati italiani in svolgimento dal 24 al 28 luglio a Bologna. Sei gli atleti qualificati: Martina Lorusso (C10 e C10 3 Posizioni), Isabella Di Canosa e Christian Piccolo (C10), Francesca Crudele P10, Riccardo Sardano C10 Uomini e Rita Mastrorillo C10 Donne. Non si troveranno impreparati, grazie alla possibilità che hanno avuto di allenarsi sui nuovi bersagli elettronici in dotazione alla sezione. Un investimento importante (solo altre due società ne hanno in Puglia) ripagato dal tanto entusiasmo e passione di questi giovani, in onore della città di Andria.