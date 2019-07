"Tricolor Run", sport, musica e colori a sostegno delle iniziative Lilt

Sport e solidarietà, condite da sano divertimento. Questi sono gli ingredienti di una ricetta che si chiama “Tricolor Run”, l'evento podistico organizzato dall'associazione Ideazione ed in programma il 22 settembre ad Andria. Mancano due mesi all'evento, ma la macchina organizzativa è partita e vuole far diventare questo appuntamento tra i più importanti del territorio.



«Un appuntamento senza precedenti per la nostra città e per tutto il territorio della sesta provincia pugliese – spiega il presidente di Ideazione, Antonio Di Gregorio - Coniughiamo sport, divertimento, musica e colori a sostegno dei progetti e delle iniziative sostenute dalla Lilt (Lega italiana lotta ai tumori) a favore della ricerca contro il cancro. Hanno sin da subito sposato questa iniziativa la Regione Puglia, il Coni Puglia, la Provincia Bat e il Comune di Andria. Non posso non ringraziare tutti gli sponsor e partner che non si sono sottratti e hanno sposato a pieno questa iniziativa. Dobbiamo essere in tanti, perché dobbiamo gettare il cuore oltre l'ostacolo e far vedere che tutti assieme possiamo fare qualcosa di buono. Tutti insieme per divertici e correre con il cuore».



Saranno 5 chilometri di spensieratezza per le strade cittadine. Nelle prossime settimane l'organizzazione fornirà maggiori informazioni su iscrizioni alla Tricolor Run. Per seguire tutte le news sull'evento c'è anche una pagina su facebook (www.facebook.it/tricolorun) e a breve un sito internet (www.tricolorun.com).