Migliaia di iscritti, con oltre mille incontri, al Tennis Trophy FIT Kinder+Sport, un circuito promozionale giovanile di tennis per ragazzi e ragazze dai 9 ai 16 anni, giunto alla 14esima edizione.

Il Tennis Trophy FIT Kinder+Sport è stato articolato in 128 tornei in 19 regioni d’Italia e organizzato dall’ex campionessa azzurra Rita Grande, in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Kinder+Sport.

I giovani vincitori e i finalisti delle tappe del trofeo e i semifinalisti delle 14 tappe presso i Centri Estivi FIT, hanno partecipato al Master Finale di Roma nella splendida cornice del Foro Italico dal 20 al 29 agosto 2019.

Giovedì scorso la chiusura in grande stile con la partecipazione della “Iena” Paolo Calabrese. Tra i premiati, brilla una stella andriese: Alessia Terlizzi è infatti arrivata seconda nel torneo nazionale nella categoria under16.

Un torneo di tennis, ma anche una esperienza di crescita, indimenticabile per i partecipanti di ogni categoria. Hanno partecipato anche i ragazzi diversamente abili del girone TENNIS+ gareggiando tra loro o a coppia misto.

Alessia si è offerta come tutor dell'atleta più piccolo Lorenzo del girone TENNIS +. Quando i valori del fair play e della solidarietà si uniscono, nascono grandi campioni!