Team Sgaramella, Ricco si aggiudica il re-match contro Carlucci

Nuove soddisfazioni in casa Team Sgaramella, Dopo un pari nell'ultima uscita sul ring dell'atleta Claudio Ricci contro il masssafrese Simone Carlucci, lo staff dell'atleta tarantino ha organizza una seconda sfida tra i due contendenti, entrambi appartenenti alla categoria Elitè, definiti in termini tecnici "professionisti in maglietta".

Il match si è tenuto proprio a Massafra venerdì 27 settembre, con l'andriese Ricco che vince la sfida aggiudicandosi 3 round su 3.

Per l'atleta Claudio Ricco questi potrebbero essere stati gli ultimi match nel movimento dilettantistico, entro Gennaio 2020 potrebbe essere già pronto per il suo debutto nel mondo professionistico.