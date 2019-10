Bicinpuglia, Scardigno 5° Assoluto e 1° della sua categoria a Palagianello

Palagianello: Svoltasi domenica 13 Ottobre l'11^ Granfondo Terra delle Gravine, nonché ultima tappa del circuito Bicinpuglia.

Presente ai nastri di partenza l'atleta Ruvese di casa New Bike Andria Giacomo Scardigno.



Su un percorso di 54 km con un fondo roccioso e single track di terra battuta, il nostro atleta con tutta determinazione e forza cerca sin da subito di mettersi al comando della gara ma purtroppo un tappo creatosi nei primi chilometri di gara lo blocca mandando così in fuga coloro che arriveranno primi.

Non male come prestazione perché comunque con il massimo degli sforzi per raggiungere il gruppo di testa, Giacomo termina la competizione in volata classificandosi 5° Assoluto e 1° della sua categoria (Elmt)

Domenica prossima il gran finale con l'ultima tappa del circuito Iron Bike 2019!