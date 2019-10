Non si ferma più Pasquale Selvarolo, non ne sbaglia una il podista andriese, vittorioso ieri nei Campionati Nazionali di Mezza Maratona nella categoria Under 23 a Palermo. Primo classificato nella sua categoria e decimo nella classifica generale, Selvarolo ha corso la gara in 1:06:29, un tempo straordinario su un tracciato tutt'altro che semplice.

Grande soddisfazione e tanti segnali positivi in vista delle qualificazioni ai prossimi Campionati Europei di Corsa Campestre (9 km) in programma a Lisbona il prossimo 8 dicembre. Le qualificazioni alla competizione continentale consteranno di due fasi, la prima ai Cross di Trieste in programma il 10 novembre e la seconda nell'edizione di Osimo il 24 dello stesso mese.