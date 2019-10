Il giovane Lomuscio secondo ai campionati italiani di marcia su strada

Impegni, sacrifici e tanta passione per la marcia per il giovane atleta andriese Nicola Lomuscio, classe 2003 e vincitore domenica 20 Ottobre dei Campionati Italiani Individuali di marcia su strada (categoria Allievi) nella cornice marchigiana di Grottammare. Un gran bel risultato dopo un infortunio che ha costretto il marciatore andriese a rimanere fermo per qualche mese. Lomuscio, tesserato nell'Atl. Acquaviva e allenato con costanza e continuità dal prof. Pino Tortora, ha corso i 10km in 44:59 e si era già classificato secondo nella rassegna indoor.

Soddisfatto e orgoglioso di un risultato frutto di tanto lavoro svolto in allenamento, Lomuscio ha voluto anche ringraziare chi gli è stato accanto nel periodo post-infortunio: «Si conclude la stagione più difficile in assoluto dove sono stato costretto a fermarmi per troppo tempo a causa di un infortunio -dichiara il giovane atleta andriese sul suo profilo FB- Ho lavorato tanto, recuperare non è stato affatto semplice. Ce l'ho messa tutta. L'obbiettivo prefissato ad inizio anno era scendere al disotto dei 45 minuti ed è stato raggiunto. Questa "vittoria" va a tutte le persone che in questo lungo periodo mi hanno aiutato, mi hanno supportato, mi hanno incitato e hanno fatto sì che potessi ritornare dove mi trovavo. Li ringrazio»