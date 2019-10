Grande successo per la terza edizione, nella città federiciana, della WalkZone, una camminata dinamica in gruppo a ritmo di musica, guidata da un trainer specializzato, nella quale valorizzare benessere, attività fisica e sinergia. L'appuntamento andriese svoltosi nella mattinata di ieri è stato denominato "Tra il verde del Parco e le vie del Centro". L'itinerario, infatti, ha toccato i principali punti della città, dalla Villa Comunale a Piazza Catuma, passando per le strade del centro storico.

Durante l'allenamento, i partecipanti si sono fermati e hanno eseguito brevi fasi di stazionamento con esercizi mirati, per la parte superiore ed inferiore del corpo, in un percorso che ha visto applicare le tecniche del walking sportivo, sfruttando cuffie con sistema wireless per la diffusione di musica ed istruzioni. Il programma WalkZone nasce, infatti, dalla passione del romano Daniele Canestri proprio per questa disciplina e si è diffuso negli ultimi anni in tutta Italia, con tappe anche all'estero.

Alla manifestazione vi ha potuto partecipato chiunque, senza limiti di età e particolare preparazione atletica. Un bilancio da considerarsi decisamente positivo, con 250 partecipanti e un sold-out ottenuto già qualche giorno prima dell'evento.

«Le sensazioni dopo eventi di questo tipo sono estremamente positive -dichiara alla nostra redazione Alessandra Salerno, responsabile del team WalkZone Puglia- gestire 250 partecipanti significa possedere una grande forza, ma allo stesso tempo ricevere tanta energia e adrenalina. La nostra finalità è quella di allenare con il sorriso, portando le persone a svolgere attività fisica in modo divertente ed educativo, tra aggregazione e condivisione. Il progetto "Walkzone" -conclude la Master di walking sportivo- è la rivoluzione dell'allenamento outdoor, la giusta simbiosi tra musica e attività fisica, non c'è cosa più bella che far allenare le persone con il sorriso»

Il prossimo appuntamento si svolgerà il 17 Novembre a Trani, prima di concludere l'annata il 15 dicembre a Bari.