Esordio con vittoria per la Fidelis Andria Handball, Altamura battuto 32-23

Doveva essere l’anno del rinnovamento e ringiovanimento, ma le abitudini non sono cambiate. La Fidelis Andria Handball ricomincia come aveva lasciato lo scorso anno, ovvero con una vittoria.

Nella prima giornata di campionato di serie B, in casa, gli andriesi battono l’Altamura 32-23. Partita dalle forti emozioni, continui ribaltamenti di fronte e belle giocate degne di ben altra categoria, che hanno divertito i 200 spettatori andriesi accorsi al palazzetto per godersi questo spettacolo.

Primo tempo equilibrato che si conclude 14-13 per gli andriesi che hanno avuto, però, qualcosa da recriminare per i troppi tiri facili sbagliati che potevano portare il risultato di ben altre proporzioni. Le assenze di Esposto, Del Giudice, Carbutti e Guglielmi A. non si fanno sentire grazie al secondo tempo di marca andriese con la partita che rimane equilibrata fino al 14’ della ripresa. La Fidelis non abbassa i ritmi, anzi aumenta l’intensità in difesa con il cinismo di Cavaliere, Marco Zagaria e il francese Chenais, le parate di Losciale e Nicola Cannone e con veloci ripartenza in prima e seconda fase di Capozza e Martucci mettono al tappeto i murgiani. La fase d’attacco guidata sapientemente dal capitano Giuseppe Colasuonno e dal centrale nocese Francesco Degiorgio rispettivamente autori di 9 e 8, entrambi in versione top scorer della partita.

Soddisfatto l’ambiente Fidelis per questo grande esordio stagionale. “Dopo ben più di 2 mesi e mezzo di duro lavoro, allenamenti e amichevoli pre-campionato non vedevamo l’ora di cominciare a fare sul serio” - ammette Coach Riccardo Colasuonno - “questo grande esordio ha dimostrato come le nostre ambizioni non siano cambiate rispetto allo scorso anno, nonostante da quest’anno puntiamo decisamente alla crescita dei nostri giovanissimi atleti del nostro settore giovanile che formano per tre quarti la rosa che sta affrontando questo campionato di serie B. Ricordo di fatti che la nostra età media è di 19,8 anni. Ora prepareremo al meglio la prossima partita in casa del Terranova da Sibari dove ci aspetterà una partita durissima, perché sappiamo che giocare in Calabria nasconde sempre grosse insidie”.

Tabellino:

FIDELIS ANDRIA: Colasuonno 9, Degiorgio 8, Martucci 7, Capozza 3, Chenais 2, Cavaliere 2, Zagaria M. 1, Dentico, Cannone R., Santovito, Terlizzi, Zagaria A., Losciale, Cannone N., D’Ettole. All.: Colasuonno R.

ALTAMURA: Paolicelli 10, Lanzolla 6, Pepe P. 4, Locapo 1, Denora 1, Simone 1, Castellano, Chironna, Cirrottola, Colonna, Garzon Calderazzi, Popolizio, Sciannanteno, Scalera, Pepe D. All.: Loviglio N.

Risultati 1^ giornata serie B:

Fidelis Andria - Altamura 32-23

Ginosa - Terranova 22-23

Crotone - Gymnica Sveva 23-27

Riposa: Pallamano Fasano

Classifica aggiornata:

Fidelis Andria 2 punti

Gymnica Sveva 2 “

Terranova 2 “

Fasano 0 “

Ginosa 0 “

Crotone 0 “

Altamura 0 “

Prossima giornata:

Terranova - Fidelis Andria

Fasano - Crotone

Gymnica Sveva - Ginosa

Riposa: Pallamano Altamura