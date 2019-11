Fidelis Andria Handball, Leonardo Lopasso nuovo preparatore dei portieri

La Fidelis Andria Handball è lieta di annunciare di aver stretto una forte collaborazione con il preparatore dei portieri Leonardo Lopasso per la stagione 2019/2020.

Difatti già da più di un mese i portieri della prima squadra e del settore giovanile andriese si recano a Conversano per allenarsi ed essere seguiti dall'esperto mister Lopasso, nativo di Modugno e residente a Conversano, dove ricopre il ruolo di responsabile tecnico dei portieri del settore maschile e femminile delle prime squadre e del settore giovanile del Conversano.

«Questa è un’opportunità di crescita interessante che stiamo dando ai nostri portieri - afferma il presidente Nunzio Colasuonno - vediamo che stanno affrontando con entusiasmo questa possibilità di essere seguiti da un professionista del ruolo e colgo l’occasione per ringraziare mister Lopasso per aver dato ai ragazzi in primis e poi a noi questa interessante opportunità di crescita».