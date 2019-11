​La Fidelis Andria Handball espugna Terranova da Sibari per 26-30

Seconda vittoria consecutiva e prima vittoria in trasferta per la Fidelis Andria Handball che sul difficile campo del Terranova mostra la propria superiorità fisica e tecnica, ma anche alcuni momenti di rilassamento mentale che hanno permesso ai calabresi di rimanere aggrappati al risultato.



L’inizio della partita è caratterizzato da un dominio totale della Fidelis che dopo 14’ di gioca fa già registrare un parziale di 3-10 che mette già in ghiaccio la partita. Da quel momento la squadra inizia a rilassarsi e pian piano il Terranova ne approfitta portandosi a fine primo tempo sul 14-16.

Secondo tempo stessa copia del primo dove i ragazzi di coach Colasuonno partono forte piazzando un break di 0-4 e portandosi sul +6 a 15 minuti dalla fine. Partita che viene gestita senza grossi rischi fino alla fine.

“Ci aspettavamo una partita difficile su un campo ostico come quello di Terranova”- ammette coach Colasuonno- “venire qua non è mai una passeggiata e devo fare i complimenti ai ragazzi del Terranova per aver lottato con tenacia senza mai mollare un millimetro fino all’ ultimo secondo del match.

Ora abbiamo due settimane importanti dove ci prepareremo al meglio per il derby del 7 dicembre contro la Gymnica Sveva, dove sicuramente vivremo una grande giornata di sport e di festa per la città di Andria.”

Tabellino:

TERRANOVA: Giordano 9, Scirrotta 8, Perrone 5, Storino 2, La Fontana G. 1, Cassetti 1, Corso, Ferraro, Morano, Oliva, Scarpelli, La Fontana F., Ambrosio, Misisca.

All.: Porco Alessandro

FIDELIS ANDRIA: Martucci 9, Colasuonno 7, Chenais 5, Cavaliere 5, Degiorgio 2, Zagaria M. 1, Capozza 1, Zagaria A., Santovito, Losciale, Cannone, D’Ettole.

All.: Colasuonno Riccardo

Arbitri: Lorusso A. - Fasano G.

Risultati 2^ giornata:

Gymnica Sveva - Ginosa 27-19

Terranova - Fidelis Andria 26-30

Fasano - Crotone 28-22

Riposa: Altamura

Classifica:

Fidelis Andria 4 punti

Gymnica Sveva 4 “

Altamura 0 “

Crotone 0 “

Fasano -1 “

Terranova -1 “

Ginosa -3 “

* Fasano, Terranova e Ginosa hanno una penalizzazione di 3 punti per non aver disputato nessun campionato giovanile la scorsa stagione

Prossimo turno:

Fidelis Andria - Gymnica Sveva

Altamura - Terranova

Ginosa - Fasano

Riposa: Crotone