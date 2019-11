Di Tacchio e Matera secondi al Campionato Italiano di Carambola a tre sponde per Team

Un prestigioso traguardo quello raggiunto dagli andriesi Michele Di Tacchio e Michele Matera nei Campionati Nazionali di Carambola a tre sponde, l'evento biliardistico organizzato dalla Fibis e dall’Associazione Sportiva Sb Revival di Barletta, svoltisi presso l'Itaca Hotel, proprio nella vicina città della disfida.

Una manifestazione in cui ha brillato l'intero panorama biliardistico pugliese, grazie sopratutto all'ottima prova dei due partecipanti andriesi, sconfitti solo in finale contro Libero Picciano e Fabrizio Cortese, in quella che è stata la loro prima partecipazione ad un Campionato Italiano a coppie.

Il torneo ha, poi, incoronato Marco Zanetti vincitore della manifestazione 2019. L'atleta brianzolo è salito sul gradino del podio per la 28^ volta in carriera, un monumento di questo sport, vincitore in passato anche di manifestazioni a carattere europeo e mondiale, sempre nella categoria Carambola a 3 Sponde.