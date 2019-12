Fidelis Andria Handball, contro il Fasano arriva la prima sconfitta stagionale

La Fidelis cade contro un Fasano spietato e quasi perfetto. Tante cose da rivedere per i ragazzi di mister Colasuonno. U nica cosa positiva è che nonostante la sconfitta gli andriesi rimangono comunque in testa alla classifica.

Prima sconfitta stagionale nella quarta giornata di campionato di serie B per la Fidelis Andria Handball.

La partita per gli andriesi è stata interpretata male, con un approccio sbagliato, gioco confuso, poca incisività in attacco e difesa sotto gli standard abituali.

Le parole di coach Colasuonno a fine gara: «Dispiace averla persa in questa maniera e il rammarico più grande è stato quello di non essercela giocata da Fidelis Andria. Questa sconfitta deve insegnarci che niente ci viene regalato se non affrontiamo allenamenti e qualsiasi partita con cattiveria, determinazione e massima concentrazione.

Ora godiamoci le festività natalizie e dal 3 gennaio lavoreremo sodo per correggere i tanti errori commessi e per preparare le gare contro Crotone e Ginosa alla ripresa del campionato».

TABELLINO

PALLAMANO FASANO: Pinto 12, Angeloni 5, Di Carolo 4, Sibilio S. 4, Saponaro 2, Ancona 1, Macrone 1, Custodero, Ernandes, Guarini, Lapadula, Legrottaglie, Olive, Palmisano, Sibilio D., Vinci. All.: Crastolla G.

FIDELIS ANDRIA: Degiorgio 10, Colasuonno 4, Martucci 3, Chenais 3, Cavaliere 2, Capozza 2, Cannone R., Dentico, Guglielmi, Santovito, Terlizzi, Zagaria, Losciale, Cannone N., D’Ettole R.

Arbitri: Fato G. - Guarini L.

Serie B - PROSSIMO TURNO:

Fidelis Andria - Crotone

Fasano - Altamura

Terranova - Gymnica Sveva

Riposa: Ginosa

CLASSIFICA:

Fidelis Andria 6 punti

Gymnica Sveva 4 “

Altamura 3 “

Fasano 3 “

Crotone 2 “

Terranova 0 “

Ginosa -8 “

* Fasano, Terranova e Ginosa hanno una penalizzazione di 3 punti per non aver disputato nessun campionato giovanile nella stagione precedente

Fasano - Fidelis Andria 29-24

Crotone - Ginosa 5-0 a tavolino

Gymnica Sveva - Altamura 32-36

Riposa: Terranova