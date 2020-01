Gymnica Sveva, falsa partenza nel nuovo anno: il Noci sbanca il "Palasport"

Il campionato Under 19 comincia col piede sbagliato per la Gymnica Sveva Andria nel nuovo anno. Al “Palasport” va in scena la quinta giornata di andata tra i biancazzurri e la Pallamano Noci: il risultato finale premia gli ospiti, che si impongono 22-29. Gymnica Sveva in vantaggio di due reti nelle prime battute del match, ma il Noci rimonta subito e resta avanti nel punteggio sino al termine della sfida. Più equilibrato il primo tempo, che si conclude con il parziale di 11-15, mentre nella ripresa la compagine ospite allunga la distanza nel punteggio e ottiene una vittoria meritata. Tanta buona volontà da parte della Gymnica Sveva che cerca in tutti i modi di ridurre le distanze ma i giovani biancazzurri sbagliano qualche passaggio di troppo e si divorano diverse occasioni in zona offensiva. Noci invece più cinico e ben messo in fase difensiva.

La stessa formazione della Gymnica Sveva che disputa il torneo Under 19 ha giocato anche nel campionato di Serie B, perdendo 21-31 a domicilio del Terranova. Buona la prova dei giovanissimi biancazzurri, nonostante i pochi cambi a disposizione, la differenza d’età e il divario tecnico con gli avversari. La compagine locale di pallamano disputerà entrambi i campionati con la stessa formazione: una scelta voluta dalla società per impostare un nuovo percorso con i giovani, valorizzandoli al meglio anche attraverso un’esperienza più impegnativa dal punto di vista tecnico come il campionato di Serie B. Prossimo appuntamento il 1° febbraio al “Palasport” contro il Junior Fasano per l’ultima gara del girone d’andata.