"Sport di tutti", 24 le associazioni andriesi aderenti

Lo “Sport di tutti” è il programma per l’accesso gratuito allo sport: un modello d’intervento sportivo e sociale, che mira ad abbattere le barriere economiche e declina concretamente il principio del diritto allo sport per tutti, fornendo un servizio alla comunità.

L’obiettivo è promuovere, attraverso la pratica sportiva, stili di vita sani tra tutte le fasce della popolazione, al fine di migliorare le condizioni di salute e benessere degli individui.

“Sport di tutti” è promosso dal Ministero per le Politiche Giovanili e lo Sport e realizzato dalla società Sport e salute in collaborazione con gli Organismi Sportivi e si rivolge, in questa prima fase, a bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni.

Il programma prevede 2 ore a settimana di attività per la durata di 20 settimane, con attività attività diversificate per fasce d’età:

dai 5 agli 8 anni: attività motoria di base;

dai 9 ai 14 anni: attività polivalente, pre-sportiva e attività sportiva;

dai 15 ai 18 anni: attività sportiva.

Inclusa la copertura assicurativa per infortuni a tutti i partecipanti e la presenza di un operatore di sostegno al fianco del Tecnico sportivo, in caso di situazioni di disabilità. Previsto, inoltre, il servizio di navetta nei casi di difficile raggiungimento degli impianti sportivi con mezzi pubblici, ed espressamente autorizzati dalle Strutture Territoriali.

Ad Andria, le associazioni sportive aderenti sono 24, così come indicato in un post su Facebook dal Consigliere regionale Sabino Zinni: «sport gratis, in tutta la Puglia, per i bambini dai 5 anni ed i ragazzi sino a 18 anni grazie al Programma “Sport di Tutti” e soprattutto alle associazioni e società sportive che hanno aderito all’iniziativa diffusa in tutta Italia. In Puglia sono 316 le società sportive aderenti, fra cui 24 associazioni di Andria.

C’è tempo fino al 31 gennaio per iscrivere i propri figli. Nel sito sotto c’è la lista delle società disponibili e le modalità per inoltrare la domanda.

È una bella opportunità, approfittiamone».