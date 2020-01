Parte col piede giusto la stagione sportiva del marciatore andriese classe ’58 Antonio Lopetuso, primo classificato nei Campionati Italiani Individuali Master di Grosseto, nella categoria M.60, chiudendo in 1:49.10 la 20 km su strada. Un altro andriese protagonista quindi della manifestazione nazionale di marcia per società, dopo il successo del giovanissimo Nicola Lomuscio, avvenuto, invece, nell'ambito della categoria Allievi.

Una passione intramontabile per la marcia quella dell'atleta 61enne, affermatosi più volte nella sua lunga carriera sia all'interno panorama sportivo italiano, che in quello europeo, una passione trasmessa a molti giovani del territorio, da lui quotidianamente allenati. Alcuni di essi hanno ben figurato proprio nella manifestazione svoltasi tre giorni fa in Toscana. Tra tutti ricordiamo le andriesi Alessia Scarpa, Martina Cannone, e Anna Fusiello classificatesi rispettivamente in 28^, 30^ e 34^ posizione, con loro anche Alfonso Alberga, originario di Palo del Colle e primo classificato nella 20km su strada nella categoria Promesse, che ha fermato il cronometro sul tempo di 1:30.00.

Lopetuso si augura di poter essere protagonista anche in questo nuovo anno, gli occhi, infatti, sono già puntati al prossimo appuntamento stagionale: le indoor che si terranno ad Ancona il 14 e il 15 Febbraio.